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منوعات

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

السبت 25/أبريل/2020 - 04:07 ص
سلخ القطط لعلاج كورونا
سلخ القطط لعلاج كورونا في فيتنام
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عزة عاطف
الأبشع من بيع الحيوانات وأكلها في الصين هو ما يحدث في فيتنام، فقد كشف نشطاء في مجال حقوق الحيوان أن القطط السوداء يتم سلقها وسلخها ثم طهيها من أجل صنع دواء لفيروس كورونا المستجد.

يتم هرس القطط بعد طهيها من أجل صنع الدواء اللاإنساني، فتقول منظمة Charity No to Dog Meat أن الممارسة تتمركز داخل عاصمة البلاد هانوي لكن يتم بيع زجاجات "العلاج" عبر الإنترنت.

والأبشع هو انتشار صورة يظهر فيها طفل صغير أثناء تناوله الدواء المستخلص من طهي القطط، كما كشفت اللقطات المصورة التي نشرها النشطاء اصطفاف القطط الميتة مسلوخة لتجف في الشمس بعد ذبحها.

ويظهر مقطع فيديو آخر مؤلم وضع قطة حية في وعاء طبخ مع سكب الماء المغلي عليها، وقالت جوليا دي كادينت مؤسِّسة منظمة "لا للحوم الكلاب"، إن مشاهدة المقطع المؤلم جعلت دمائها تفور.

فعلى الرغم من أن الناس في جميع أنحاء العالم "مرعوبون بشكل مفهوم من فيروس كورونا COVID-19"، لكنها قالت بأن هذا لا يبرر "القسوة المروعة" التي يتم إلحاقها بهذه الحيوانات المسكينة التي لا حول لها ولا قوة.

أضاف الناشط: "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن أكل القطط يشفي من الفيروس التاجي، وحتى إذا كان هذا العلاج الغير إنساني هو الحل فإن هذا بلا شك مستوى غير مقبول من القسوة حتى بالنسبة لآكلي اللحوم العادية". 
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بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

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