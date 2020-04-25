مريض أم ميت؟.. صورة مسربة لزعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات خطيرة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة قيل إنها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، راقدًا في مكان غير موضح بدقة، وسط تكهنات منتشرة منذ أيام بشأن وفاته بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وغيابه عن الظهور العلني.





ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الصين أرسلت فريقًا طبيًا إلى كوريا الشمالية لفحص الزعيم كيم جونج أون.





وكشفت تقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.





وقال "سوجا" في مؤتمر صحفي في طوكيو "أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونج أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى".





لكن مسؤولين كبارا في كوريا الجنوبية قالوا إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، غير صحيحة.





وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه لا توجد مؤشرات معينة من كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم البالغ 36 عاما "مريض جدا".