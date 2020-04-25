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مرأة

اخصائي تغذية: اللبن الرائب على السحور أفضل مشروب لمواجهة عطش الصيام

السبت 25/أبريل/2020 - 03:26 ص
أنسي العطش ..بتناول
أنسي العطش ..بتناول هذا الكوب على السحور
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة العطش الشديد نهار رمضان ،مما جعلهم يفتشون هنا وهناك عن أفضل أنواع الأطعمة على السحور ،وأفضل مشروب يجعلهم يتناسون العطش ،لذلك نقدم لك هذا المشروب السحرى لتناسى العطش .
 
نصح الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة على تناول اللبن الرائب لما له من فوائد طبيعية وصحية على السحور، مؤكدا أنه يساعد على ترطيب الجسم ويمنع العطش طول فترة النهار واثناء الصيام.

أوضح "صبرى " مدى الفوائد الصحية لتناول اللبن الرائب على السحور التى تتمثل فيما يلي:

- يمنع العطش أثناء الصيام ويمد الجسم بالمغذيات ويجعله يحارب الجفاف.

- مصدر غني للبروتين ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله مفيدا في تقوية العظام والأسنان ويمنع حدوث هشاشة العظام.

- يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية والمعادن التي تحتويها الأطعمة الأخرى.

- تساعد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في اللبن الرايب على إزالة السموم المنتجة للبكتيريا الضارة في الأمعاء.

- يهدئ المعدة بعد تناول أكلة دسمة أو تناول وجبة تحتوى على توابل.

_ مخلص للبشرة من حروق الشمس.

- محسن لصحة الجهاز الهضمي.

- مساعد على إنقاص الوزن.

- مخلص من البكتيريا الضارة في أمعاء الأطفال.

- مضاد للفطريات والجراثيم.

- مساعد على الهضم.

- واقٍ من أعراض الشيخوخة.

- مقوٍ لجهاز المناعة في الجسم.

- واقٍ من الاصابة بمرض سرطان القولون.

- حارق للدهون.

- مخفض من ضغط الدم المرتفع.

- مخفض لمستوى السكر في الدم.

- مساعد على نمو العين والرأس لدى الأطفال.

- مقوٍ للعظام والأسنان.

- منعم للشعر.

- مهدئ للقولون.

- مزيل للسموم من الأمعاء.
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