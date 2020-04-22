وصفة مغربية والأفوكادو لتنعيم الشعر

تقدم الشيف زينب مصطفى ،ماسك طبيعي للشعر ،مكون من الأفوكادو من الفاكهة الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم والشعر ،كما أن وصفة بذرة الأفوكادو تساعد على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه والقضاء على الهيشان والتقصف، ليتمتع الشعر بمظهر صحي مليء بالحيوية، وفيما يلي تفاصيل الوصفة المغربية لتنعيم الشعر:









مكونات الوصفة:





بذرة الأفوكادو

زيت زيتون

برطمان زجاج

ورق فويل





طريقة الوصفة:





- تفتت بذرة الأفوكادو بقدر الإمكان ويمكن أن تطحن حتى تنعم.

-توضع بذرة الأفوكادو في برطمان زجاجي له غطاء محكم.

- تغطى بذرة الأفوكادو المفتتة بزيت الزيتون تماما.

- يغلق البرطمان بإحكام ويغطى من الخارج بورق فويل، حتى لا يصل له أي ضوء ثم يترك لمدة أسبوع.

- بعد مرور الأسبوع تستخدم الوصفة وستظهر النتيجة على الشعر بعد 3 أسابيع.