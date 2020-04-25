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تكنولوجيا

بسعر أقل من 1000 جنيه.. شركة صينية تطلق هاتف Doogee X95 بمواصفات متوسطة.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 06:16 ص
هاتف Doogee X95
هاتف Doogee X95
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة Doogee الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث Doogee X95، الذي يمتاز بسعره المنخفض جدا مقارنة بمواصفاته الحديثة، حيث يأتي بسعر 60 دولار أمريكي (أى ما يعادل 950 جنيها مصريا).

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Doogee X95، بشاشة قياس 6.52 بوصة من من نوع LCD، وبدقة عرض 1520×720، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

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جاء هاتف Doogee X95 ، بمعالج قوي من نوع MediaTek MT6737 رباعي النوى، بتردد 1.3 جيجاهرتز مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 2 جيجابايت، ويعمل بنسخة شبه الخام من نظام التشغيل أندرويد 10.
Doogee X95 gives you a 6.52'' screen, Android 10, and a 4,350 mAh battery for $59.99

ومن ناحية التصوير يقدم كاميرا خلفية ثلاثية، أساسية بدقة 13 ميجابكسل، أم الثانية تأتي بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، وثالثة بالدقة ذاتها للتقريب بمعدل 2X.

ويمتلك Doogee X95 بطارية بسعة 4.950 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، ويفتقر الهاتف إلى قارئ بصمة الإصبع، أما هيكل الهاتف فهو من البلاستيك مع مظهر شبيه بالزجاج.

ويمكنك الحصول على  Doogee X95 فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 60 دولارًا أمريكيًا، الهاتف متاح عبر متاجر AliExpress، و Gearbest، إضافةً إلى متجر الشركة الصينية.
Doogee X95Doogee X95
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