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محافظات

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام

السبت 25/أبريل/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

انتابت حالة من القلق الأطقم الطبية والمرضى داخل مستشفي الداخلة العام بالوادي الجديد بعد إعلان مديرية الصحة بالوادي الجديد عن إصابة 13 حالة بفيروس كورونا منهم 10 حالات تم تحويلهم صباح اليوم لمستشفى العزل و3 حالات بمستشفى أبو تيج، وفي هذا التقرير نستعرض التطورات داخل مستشفى الداخلة بعد ظهور حالات كورونا.

تفاصيل ظهور حالات كورونا داخل مستشفى الداخلة

كشف الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن تفاصيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستفى الداخلة، حيث أكد أن محل إقامة هذه الحالات، 8 حالات بموط، وحالة بكل من "الراشدة - اسمنت - القصر - الشيخ والي - غرب الموهوب".

وأكد محافظ الوادى الجديد أنه بمجرد الإعلان عن وجود إصابات، تم إجراء تحليل لجميع العاملين بالقسم من الأطباء والتمريض والعمال داخل مستشفى الداخلة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن عدد الأطباء والتمريض والعمال داخل مستشفى الداخلة، يبلغ نحو 24 شخصا بنسبة 100٪ من قوة القسم بالإضافة إلى فحص المخالطين لهم واستمرار أعمال حصر المخالطين والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وقال المحافظ إن إجمالي حالات الوفاة حتي الآن حالة واحدة لسيدة، تبلغ من العمر 71 عاما من مدينة موط ، وتم التعامل معها وفقاََ لبروتوكول وزارة الصحة وأن إجمالي حالات الإشتباه بأقسام العزل.

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وكانت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برئاسة نائب المحافظ وبحضور رئيس الجامعة أكدت أن إجمالي الحالات الإيجابية حتي الآن لم يتجاوز  ١٣ حالة دون زياده وإجمالي الوفيات حتى الآن : حالة واحدة دون.

وأكدت اللجنة سلبية نتائج ٣ حالات من مركز الخارجة من إجمالي الحالات المشتبه بها واجماليها ١٣ حالة بمركزي الخارجة والداخلة، وجاري الانتهاء من نتائج باقي الحالات الخاصة بمركز الداخلة ، فضلا عن استقرار الحالة الصحية للحالات الإيجابية التي تم تحويلها لمستشفيات العزل خارج المحافظة ومتابعة حالتهم بصفة دائمة.

وأوضحت اللجنة أنه تم إجراء المسحات والتحاليل للمخالطين  وفقاََ لبروتوكول وزارة الصحة والسكان والذي ينص على إجرائها للحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط وليس للجميع ، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي الحميات والصدر لتحويلها لمستشفي حجر صحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حالات الإشتباه منذ بداية الأزمة وحتى الآن: 160 حالة على مستوى المحافظة ونتيجتهم جميعا سلبية و تم أخذ 235 عينة pcr و اختبار سريع للعاملين بمستشفى الداخلة للإطمئنان عليهم. وخاصة العاملين بقسم العناية المركزة، بؤرة ظهور المرض.

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