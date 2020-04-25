محافظ أسوان يشدد على رفع حالة الطوارئ بالمواقع الخدمية خلال رمضان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على جميع الجهات التنفيذية والخدمية برفع درجة الإستعداد واليقظة التامة للعاملين بها من أجل تيسير عمل وأداء الخدمات والمرافق العامة وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والأهالى بما يتواكب مع متطلبات شهر رمضان الكريم وذلك تحت شعار يدٍ تحمى من المرض ويدٍ تبنى وتعمل .

ووجه المحافظ بأن يتم تنفيذ ذلك من خلال إنتظام ورديات العمل لفرق الصيانة والتدخل السريع ، بجانب زيادة معدلات توزيع الإعانات للأسر الأكثر إحتياجًا ، بالإضافة إلى تحديد مواعيد العمل للعاملين بقطاعات النظافة والتجميل والتشجير لتفادى تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم من ضربات الشمس مع حلول فصل الصيف .

كما كلف اللواء أشرف عطية إلى الإستمرار فى حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات للحد من التجمعات والتزاحم أثناء عملية الشراء والبيع ، علاوة على مراقبة أصحاب المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الجارى تطبيقها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى نفس السياق أعطى أشرف عطية توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء برفع درجة الإستعداد بمختلف المرافق ، مع تواجد فرق الصيانة على مدار 24 ساعة يوميًا ، وأيضًا نوبتجيات على مدار اليوم تحت إشراف مسئول متواجد بهذه الشركات لمواجهة الظروف الطارئة وتأمين إنتظام خدمات المياه والصرف الصحى والتيار الكهربائى بكافة أنحاء المحافظة .

وطالب محافظ أسوان إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية خلال أوقات الذروة صباحًا وبعد الظهر ووقت الإفطار لتسهيل وسيولة الحركة المرورية ، مع ضبط حركة المرور بداخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب لعدم حدوث أى إختناقات مرورية طبقًا لتوقيتات الحظر .

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