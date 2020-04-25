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ديني

هل خلع الأسنان في نهار رمضان يفسد الصوم .. الإفتاء تجيب

السبت 25/أبريل/2020 - 02:18 م
حكم خلع الاسنان اثناء
حكم خلع الاسنان اثناء الصيام
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خلع الأسنان أثناء نهار رمضان للصائم جائز ولا يبطل الصوم.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل خلع الأسنان فى نهار رمضان يبطل الصوم؟»، أن خلع الأسنان أثناء الصوم لا حرج به طالما أن الإنسان يتحرز من بلع الدم الذى يخرج من الأسنان وهذا الدم الذى يخرج من الأسنان طالما ان صاحبه يخرجه ولا يصل الى جوفه فصومه صحيح ولا شيء عليه.

حكم بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان أثناء الصوم

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.

وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.

وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا. 

ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.

حكم قضم الأظافر في أثناء الصوم

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟.

أجاب الدكتور علي جمعة أن قضم الأظافر في أثناء الصوم لا يفطر ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ.

وقالت دار الإفتاء المصرية، أيضا إن وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم.

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