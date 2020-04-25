ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس السيسي: تحیة خالدة لـ شھدائنا الأبرار الذين خاضوا أشرف المعارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جموع الشعب المصري ورجال القوات المسلحة، بحلول الذكرى الـ 38 على تحرير أرض سيناء الحبيبة.





وقال الرئيس السيسي، في تدوينه على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:"في مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته￼ مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".





وأضاف الرئيس قائلا:"تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".





واختتم الرئيس السيسي تدوينته، قائلا:"عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.كل عام وأنتم بخير".







