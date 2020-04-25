الدواء بدون استشارة الطبيب.. أسباب غير متوقعة تسبب الفشل الكلوى

تعتبر الكلى مصفاة الجسم وتخليصه من الفضلات وتنقية الدم ، فهي تقوم بتصفية الدم والتخلص من الفضلات و من المواد السامة كاليوريا بالإضافة إلى كميات الماء الزائدة في جسمنا.





وقد قدمت الدكتورة سهام سوقية أستشاري الصحة والتغذية أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى، و تتراكم السموم والفضلات والماء في الجسم مما يشكل خطرا على الصحة..





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من أهم اسباب الإصابة بالفشل الكلوي :





1- تناول بعض الأدوية بدون الرجوع لاستشارة الطبيب

2- بعض الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم

3- حصى الكلى

4- سرطان المثانة البولية

5- سرطان الكلى

6- تلف أنسجة الكلى

7- إصابة الكلى بالتهاب حاد

8- المبالغة في تناول المكملات الغذائية والبروتين



