الدواء بدون استشارة الطبيب.. أسباب غير متوقعة تسبب الفشل الكلوى

تعتبر الكلى مصفاة الجسم وتخليصه من الفضلات وتنقية الدم ، فهي تقوم بتصفية الدم والتخلص من الفضلات و من المواد السامة كاليوريا بالإضافة إلى كميات الماء الزائدة في جسمنا.
وقد قدمت الدكتورة سهام سوقية أستشاري الصحة والتغذية أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى، وتتراكم السموم والفضلات والماء في الجسم مما يشكل خطرا على الصحة..
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من أهم اسباب الإصابة بالفشل الكلوي :
1- تناول بعض الأدوية بدون الرجوع لاستشارة الطبيب
2- بعض الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم
3- حصى الكلى
4- سرطان المثانة البولية
5- سرطان الكلى
6- تلف أنسجة الكلى
7- إصابة الكلى بالتهاب حاد
8- المبالغة في تناول المكملات الغذائية والبروتين