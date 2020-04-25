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أخبار العالم

الصحة العالمية: لا دليل على عدم عرضة المتعافين من كورونا للإصابة بالفيروس مجددا

السبت 25/أبريل/2020 - 04:12 م
مصابي كورونا
مصابي كورونا
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أ ش أ
أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل حاليًا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وحذرت المنظمة العالمية - في ملخص علمي أصدرته اليوم /السبت/ - من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا.. وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات والإجراءات التحذيرية من الفيروس.

وكان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، قال -في وقت سابق- إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت منظمة الصحة على أنها تواصل مراجعة الأدلة على ردود فعل الأجسام المضادة على الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.
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