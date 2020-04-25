رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الجرائم البربرية العثمانية ضد الأرمن وصمة عار

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن " الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الأرمن وصمة عار".





وأضافت بيلوسي، بمناسبة إحياء الذكرى 105 للإبادة العثمانية للأرمن: "نكرم اليوم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين".





وأكدت بيلوسي أنه "لا يمكن إنكار جريمة إبادة الأرمن ولذلك سعى الكونغرس إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح".





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ونقلت قناة "العربية" عن السيناتور الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فون هولن قوله "نتذكر اليوم 1,5 مليون أرمني قتلتهم الدولة العثمانية".





ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز "جرائم الإبادة بحق الأرمن حقيقة لا يمكن إنكارها".





وأكد السيناتور الديمقراطي بوب كيسي أن "الإبادة الجماعية ضد الأرمن جريمة ضد الإنسانية ويجب أن نرفض هذا النوع من الكراهية".





ودعا عضو مجلس النواب الديمقراطي مايك ليفين إلى التصدي للمساعي التركية للتنصل من الجريمة قائلًا "يجب أن نقف ضد محاولات محو جرائم الإبادة ضد الأرمن".