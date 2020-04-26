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ديني

حدث في 3 رمضان.. تُوفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول.. وحادثة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:01 ص
حدث في 3 رمضان
حدث في 3 رمضان
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محمود ضاحي
حدث في 3 رمضان الموافق 21 نوفمبر 632م تُوفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول- صلى الله عليه وسلم، وزوج علي بن أبي طالب- رضي الله عنه، وأم سبطي الرسول الحسن والحسين- رضي الله عنهما-.

حدث في 3 رمضان عام 65هـ الموافق 14 من نوفمبر 683م تُوفي مروان بن الحكم، مؤسس الدولة الأموية الثانية، صاحب عدد من الإنجازات الحضارية، مثل: ضبط المكاييل، والأوزان، وتُوفي بدمشق سنة 65هـ.

حدث في 3  رمضان عام 37هـ الموافق 11 فبراير 658م عُقِدَ التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والذي حدث بعد موقعة الجمل وبين جند علي من ناحية، وبين بني أمية وعائشة وطلحة والزبير من ناحية أخرى في شهر شعبان عام 36هـ، وبعد موقعة صفين في محرم عام 37هـ بين جند علي ومعاوية، وقد اقترن بالتحكيم ظهور الخوارج واستيلاء معاوية على مصر، رضي الله عن الصحابة أجمعين.

*دخول جلال الدولة سلطان بني بويه بغداد:
حدث في 3  رمضان عام 418هـ، دخل أبو طاهر جلال الدولة بغداد، بعد أن خرج الخليفة القادر للقائه، وخلفه واستوثق منه، وبذلك استقر جلال الدولة في بغداد، بعد الاستيلاء عليها وإقامة الخطبة لنفسه.
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