AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 213 .. ووفاة ترفع العدد لـ19

السبت 25/أبريل/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم السبت - أن الحالات الجديدة منها 36 اصابة سجلت في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة (وسط السودان)، البحر الأحمر (شمال شرق) ، وسط دارفور (غرب)، مشيرة إلى ولاية القضارف (شرق) سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 213 حالة، بينها 17 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 19 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

100 إصابة بفيروس كورونا بالوطن العربي خلال 24 ساعة

السودان يسجل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان يسجل 4 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان يسجل 26 إصابة جديدة وحالتين وفاة بسبب كورونا

الصحة السودانية: ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بدون وفيات.. السودان يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأرض تتنفس.. بسبب إنخفاض نسبة التلوث تغييرات تاريخية في طبقة الأوزون

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

الميركاتو الصيفي يشتعل .. صراع ثنائى من المصرى ووادى دجلة على نجم الزمالك

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

وزيرة الصحة: استقبال 3229 مصريا من العالقين بالخارج ونقلهم للحجر الصحي

هزارك بايخ.. علي معلول يعلق على مقلب رامز جلال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟