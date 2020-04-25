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رياضة

رينارد يقرر تخفيض راتبه مع المنتخب السعودي 50٪ بسبب كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:17 م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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إسماعيل محمود
قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، تخفيض راتبه مع الأخضر بنسبة 50 %، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

ونشر رينارد تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر ، جاء فيها:" اتخذت هذه المبادرة لدعم الجهود المبذولة في مكافحة الفيروس وأتمنى لكم كل التوفيق ابقوا في المنزل."

يذكر أن رينارد تولى تدريب المنتخب السعودي بعد بطولة كأس الأمم الأسيوية عام 2019، خلفًا للأرجنتيني بيتزي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد قررت إيقاف جميع الأحداث الرياضية في البلاد، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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