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فن

ضيف شرف.. كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة من مسلسل الاختيار

السبت 25/أبريل/2020 - 09:46 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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محمد بدران
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الصورة بزى جندى القوات المسلحة بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى بدأ عرضه أمس الجمعة، وجسد "كريم" دور أحد الأبطال الذين استشهدوا في مذبحة رفح الأولي.


ويعرض  مسلسل الاختيار حاليا ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 


وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

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