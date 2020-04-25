اتعلم خطوات صناعة السبح اليدوية من الأسطى نصر| فيديو

قدم الإعلامي يسري الفخراني حلقة جديدة من برنامج «باب رزق» المذاع على قناة «DMC» عن صناعة السبح والمشغولات اليدوية باستضافته للأسطى نصر صانع السبح في خان الخليلي.





وقال الأسطى نصر خلال لقائه مع الإعلامي يسري الفخراني، إن من أفضل الأنواع هي الكهرمان لأنها تأتي من ألمانيا وهو فخر طبيعي يتم استخراجه من شجر، مشيرا إلى أن أنواع الكهرمان كثيرة وكل لون حباية تأتي حسب بشرة المواطنين بالدولة.





وأوضح الأسطى نصر أنه يصدر هو وأولاده إلى الخارج لعدد من الدول العربية وبالأخص السعودية ودول الخليج، مشيرا إلى أن لديه عملاء في لندن يطلبون أنواعا معينة.





واستعرض الأسطى نصر عينات من السبح في خان الخليلي وأشهر الأنواع المتواجدة في مصر والوطن العربي، مؤكدا أن هناك أنواعا وأشكال جديدة للسبح من الفضة والنحاس.





برنامج "باب رزق" يقدمه الاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها المختلفة.