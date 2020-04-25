الحياة لازم تعود لطبيعتها.. أحمد موسى: لماذا لا نفكر في استئناف الدوري المصري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تفكيرا بإعادة الدوري الإيطالي و الإنجليزي لكرة القدم بتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لماذا لا نفكر في إعادة الدوري المصري لكرة القدم ـ مضيفا:" إحنا كده كده مش بنلعب بجمهور".





وتابع احمد موسى:" لازم نرجع الحياة تدريجيا إلى طبيعتها مع الحفاظ بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وممكن نلعب الدوري على ملعب واحد فقط او اثنين فقط".





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عزومات كثيرة بين الأسر المصرية في أول أيام شهر رمضان، مضيفا:" كل واحد يخلي باله من نفسه".





وأضاف، :" 97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".





وأوضح موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا".



