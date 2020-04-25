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أخبار العالم

تلقينا تهديدات.. البرهان يتهم حزب البشر بالتغلغل في القوات المسلحة السودانية والتخطيط لتنفيذ انقلاب

السبت 25/أبريل/2020 - 10:33 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان
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قسم الخارجي
اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تنظيمات سياسية بالتخطيط لانقلاب يقوض الفترة الانتقالية.

وقال البرهان في حوار أذاعه التلفزيون السوداني  إن كل الدلائل تشير الي ان حزب المؤتمر الوطني المحلول يعمل على تثبيط الثورة من خلال وضع العراقيل امام الفترة الانتقالية، موضحا أن الشعب السوداني هو الحامي والضامن وهو من تلتزم القوات النظامية بأمره.

واتهم البرهان المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير بالسعي للتغلغل في القوات المسلحة، مؤكدا  أنهم هم المعوق الاول لسير الثورة نحو تحقيق اهدافها.

وأوضح أن هناك جهات عدلية تقوم حاليا بالاجراءات العدلية والقانونية وتعمل علي فحص المعلومات والبينات وتقويمها.

 أضاف " كل من من يعتدي على الثورة هو اعتداء على السودان وسيجد العقاب والمحاسبة".

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني عن  تلقيهم رسائل تهديد من المؤتمر الوطني المحلول تهدف لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية من خلال الترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة.
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