مسلسل الاختيار الحلقة 2.. هشام عشماوي يسافر تركيا والمنسي يسعى للثأر

عرضت قناة ON E الفضائية، ثاني حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثانية، بحالة من الغضب سيطرت على العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، بسبب حادث استهداف الجنود المصريين الصائمين في رفح، وسقوطهم شهداء أثناء وقت الافطار في شهر رمضان، ويشغل فكر المنسي الانتقام والاقتصاص لهؤلاء الجنود.





يقوم هشام عشماوي (أحمد العوضي) بخلع البدلة الميري بعد تسوية معاشه ويتواصل مع القيادات التكفيرية خارج مصر للانضمام لهم، وبالفعل يطلق لحيته ويسافر إلى تركيا، في الوقت الذي تقوم فيها مجموعة المنسي، بالتخطيط لعملية أخرى للرد على عملية استهداف الجنود المصريين، واسر عدد من القيادات التكفيرية في سيناء، في رفح وتختتم أحداث الحلقة بتحرك الطائرة نحو مكان العملية.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.