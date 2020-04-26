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رياضة

بسبب كورونا .. أزمة مالية تضرب نادي طنطا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:00 ص
حسام الحارتي
يسعي مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي خلال الفترة المقبلة قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد، لحل الأزمة الحالية بشأن مستحقات اللاعبين، بسبب توقف النشاط الرياضي عقب انتشار فيروس كورونا.

قال فايز عريبي ، رئيس نادي طنطا، إن فيروس كورونا تسبب في العديد من الأزمات داخل أندية الدوري المصري. 


وطالب رئيس نادي طنطا الجميع بالتكاتف من الخروج من تلك الأزمة التي يتعرض لها الجميع بسبب انتاشر فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط.

وجه مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي الشكر الي أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول بعد مبادرة تخفيض راتبه الشهري بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.


وتنازل أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن 25% من راتبه الشهري بسبب توقف النشاط الرياضي عقب انتشار فيروس كورونا.

وأكد أيمن المزين أنه لم يتردد لحظ في مساندة نادي طنطا في ظل الظروف الحالية التي تتعرض لها كافة الأندية المصرية.
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