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تعليم

حقوق عين شمس تحسم مصير امتحانات طلاب الدراسات العليا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:24 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه تم تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا بالكلية ليحن انتهاء فترة تعليق الدراسة مثلهم كطلاب الفرق النهائية.

وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد، ان الكلية ملتزمة بقرارت المجلس الاعلي للجامعات ويترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات ونوه بان طلاب فرق النقل سوف يؤدون امتحانتهم بشكل المقال البحثي .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر إنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
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