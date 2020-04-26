لا صحة لإغلاق مستشفى عين شمس التخصصي بسبب إصابة طاقمه الطبي بـ كورونا

أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميا أكدت خلاله عدم صحة الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الاخيرة بشأن إغلاق مستشفى عين شمس التخصصي بسبب إصابات بين الطاقم الطبى بفيروس كورونا.





و قالت جامعة عين شمس : نؤكد أن الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن المستشفى يعمل بكامل طاقته بدون أدنى مشكلة.





وأهابت إدارة جامعة عين شمس بكافة أعضاء المجتمع الجامعي و منسوبيه من أعضاء هيئة تدريس و إداريين وعاملين بالامتناع تمامًا عن الإدلاء بأية بيانات أو استخدام مواقع التواصل الإجتماعي أو الواتس آب في نشر أو تداول أية أخبار أو معلومات عن الأحداث الجارية ومراعاة ما يمر به الوطن في هذا الظرف الدقيق و اللحظات الفارقة .





و أكدت إدارة الجامعة أن المصدر الوحيد والرسمي للأخبار هو المركز الإعلامي التابع للجامعة ، وحذرت إدارة الجامعة من أنه من يخالف ذلك النهج سيتعرض للتحقيق الفوري و المساءلة القانونية .



