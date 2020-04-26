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تعليم

لا صحة لإغلاق مستشفى عين شمس التخصصي بسبب إصابة طاقمه الطبي بـ كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:15 ص
مستشفى عين شمس التخصصي
مستشفى عين شمس التخصصي
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قســـم التعليـــم
أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميا أكدت خلاله عدم صحة الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الاخيرة بشأن إغلاق مستشفى عين شمس التخصصي بسبب إصابات بين الطاقم الطبى بفيروس كورونا. 

و قالت جامعة عين شمس : نؤكد  أن الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن المستشفى يعمل بكامل طاقته بدون أدنى مشكلة.

وأهابت إدارة جامعة عين شمس بكافة أعضاء المجتمع الجامعي و منسوبيه من أعضاء هيئة تدريس و إداريين وعاملين  بالامتناع تمامًا عن الإدلاء بأية بيانات أو استخدام مواقع التواصل الإجتماعي أو الواتس آب في نشر أو تداول أية  أخبار أو معلومات عن الأحداث الجارية ومراعاة ما يمر به الوطن في هذا الظرف الدقيق و اللحظات الفارقة .

و أكدت إدارة الجامعة أن المصدر الوحيد والرسمي للأخبار هو المركز الإعلامي التابع للجامعة ، وحذرت إدارة الجامعة من أنه من يخالف ذلك النهج  سيتعرض للتحقيق الفوري و المساءلة القانونية .

كما أكدت جامعة عين شمس أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد  للتصدي لوسائل الإعلام التي تروج لمثل هذه الأخبار المغرضة لما يسببه ذلك من إثارة  البلبلة بين الرأي العام و نشر حالة من الخوف و التوتر  داخل المجتمع المصري.
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