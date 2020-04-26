قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020





دقة الحسابات الفلكية

في كتاب التوقيتات الإلهامية الذي صدر عام 1311 لـ مؤلفه اللواء المصري «محمد مختار باشا»، يظهر التاريخ الهجري من بدايته وما يقابله في الميلادي حتى عام ١٥٠٠هـ.









وذكر فيه الضابط المصري أن "رمضان هذا العام 1441 سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، وعيد الفطر المبارك يوم الأحد 24 مايو..!!".









أرفق الزعاق في تغريدته مقطع فيديو يكشف فيه عن بعض صفحات الكتاب، فقد أرخ فيه محمد مختار باشا مواعيد المناسبات الدينية وفقًا للفلك، والتي كان من بينها التنبؤ برمضان والعيد في 2020.









وطبقًا للكتاب الذي صدر قبل 130 عامًا فإن رمضان يأتي يوم الجمعة 24 أبريل 2020 والعيد في 24 مايو لنفس السنة، حيث رصد الضابط المؤلف تواريخ المناسبات الدينية حتى 1500 هجرية.

إثباتًا لصحة التوقعات الفلكية، نشر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تغريدة مثيرة للجدل عن تنبؤ ضابط مصري بميعاد رمضان والعيد لهذا العام (2020م/1441هـ) قبل 130 عاما.