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فن

بعد عرض الحلقة 2 من مسلسل النهاية.. #عمرو_عبد_الجليل يتصدر تويتر

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو_عبد_الجليل، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف، والذى يشارك فيه عمرو عبد الجليل بدور قوى.


وغرد متابعو تويتر:
الريس عزيز 
#النهايه #عمرو_عبد_الجليل
-انا بحب عمرو عبد الجليل اوي.. ونفسي يبق ليه دور مستقل بحاله بجد هقعد قصاده .
-عمرو عبد الجليل لما بيظهر فى اى مسلسل او فيلم بحب العمل دا تلقائى
-عمرو عبد الجليل مش محتاج يبذل مجهود عشان يضحكني كفاية بس وشه يطل ع الشاشة
-سهر الصايغ عملت مشهد عااالمي مع عمرو عبد الجليل في حلقة النهاردة بجد شابوه
#النهاية 
#يوسف_الشريف


مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ اخر اعماله مسلسل "كفر دلهاب".  


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