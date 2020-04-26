نبيلة عبيد توجه رسالة لـ محمد منير بعد رأيه في مسلسل سكر زيادة

وكتبت نبيلة عبيد رأي محمد منير فى المسلسل: أصفق لأحبائي نبيلة عبيد ونادية الجندي.. إنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي"

وردت الفنانة نبيلة عبيد قائلة " شكرًا للكينج الفنان الكبير محمد منير ".

نالت الصورة اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:

مسلسل ظريف خفيف مسلي ، أتمنى الحلقات المقبلة يكون أقوى من كده ، و انتي نجمة مصر الأولى

ويُعرض المسلسل يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.





للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".





مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.