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فن

بعد شائعة وفاته.. أحمد بدير مطلوب على جوجل

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:42 ص
احمد بدير
احمد بدير
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان أحمد بدير محرك بحث جوجل الشهير بعد تداول شائعة وفاته على مدار الساعات الماضية.

وكانت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفي أعلنت وفاة أحمد بدير، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا".

ونفى الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية حقيقة الأمر، وأكد أنها مجرد شائعة.

ويشارك الفنان أحمد بدير في مسلسل "يا أنا يا جدو" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني وتدور أحداث العمل حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط من قشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي.

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