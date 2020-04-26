الملك سلمان يأمر برفع منع التجول جزئيا وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدخال تعديلات جديدة بشأن أزمة فيروس كوروما المستجد، للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من روتين وملل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.





وشملت التعديلات الجديدة حسب وكالة الأنباء السعودية " واس"رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الثالث من رمضان، حتى العشرين من رمضان، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا، إذ تم السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء.





كما شمل قرار العاهل السعودي السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها، وهذه الأنشطة هي:





1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.





2. المراكز التجارية (المولات).





3. السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.