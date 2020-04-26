بأمر الملك.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم.. قاطرة أردوغان تنهار والاقتصاد التركي يتراجع للوراء.. وإشارة حقيقية تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية.. أبرز عناوين الصحف السعودية

المملكة تؤكد التعاون بالشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة

الجيش الليبي يتوعّد قوات الوفاق بعد قصف ترهونة

الصين تعلن: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

وسط تكهنات بشأن صحته.. رصد قطار كيم جونغ أون بمدينة ساحلية

كورونا يضع وزير الصحة الأمريكي في مرمى الانتقادات

فرنسا.. استراتيجية وطنية للنهوض من "كورونا"





تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت جميع الصحف السعودية اليوم الضوء على رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة حتى 20 رمضان من الـ 9 صباحًا وحتى 5 مساءً والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط، في حين يتم استمرار منع التجول في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.





يأتي ذلك انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وذكرت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.





وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.





وأشارت صحيفة "الوئام" إلى تأكيد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي على أن المملكة تؤمن بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهرة.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "اليوم" إن وزارة الصحة في سلطنة عمان سجلت، اليوم، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998 حالة.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هدد بالرد على قصف شنته القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فايز السراج، على بلدة ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.





وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إن مدينة ترهونة تعرضت لقصف صاروخي من الميليشيات الإرهابية بأكثر من عشرين صاروخًا، سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، مشيرا إلى أنه يتم حصر الأضرار وتوثيقها.





وأوضحت صحيفة "سبق" ان بيانات رسمية حديثة كشفت عن تراجع مؤشر الثقة في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التركية؛ على رأسها قطاع الإنشاءات الذي كان دائمًا ما يصفه الرئيس رجب أردوغان بأنه قاطرة الاقتصاد التركي.





تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية كشف تراجع مؤشر الثقة في قطاع التجارة بالتجزئة بنحو 26%، وتراجع الثقة في مؤشر الإنشاءات بقيمة 42.2%؛ بينما تراجعت الثقة في قطاع الخدمات بنسبة 50.1%.





دوليا، أبرزت صحيفة "سبق" أول إعلان من الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الزعيم كيم جونج أون بشكر عمال وموظفين كوريين في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته.





وأوضحت الإذاعة أن "كيم جونج أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".





وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب" أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.





في سياق متصل، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن أقمارا صناعية رصدت صورا لقطار يرجح أنه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منتجع بشرق كوريا الشمالية، وفق الموقع الأمريكي «38 نوررث»، في وقت تثير فيه صحة كيم التكهنات.





ويظهر القطار في الصور في 21 و23 أبريل بمحطة مخصصة لعائلة كيم، وفق ما أكد الموقع المتخصص بتتبع أخبار كوريا الشمالية في مقال نشر السبت.





وأشارت صحيفة "اليوم" إلى تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.





وذكرت صحيفة "اليوم" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار بسبب خطوات خاطئة اتُخذت في بداية التعامل مع جائحة فيروس كورونا.





وأوضحت صحيفة "الوئام" أن الولايات المتحدة سجلت 2494 وفاةً إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُعاود بذلك عدد الوفيّات في البلاد الارتفاع، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.





وأضافت صحيفة "الرياض" أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب سيقدم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مكتبه لوكالة "فرانس برس"، ويعقب ذلك مناقشة وتصويت في الجمعية الوطنية.





كما سيتم الثلاثاء الكشف عن تطبيق إلكتروني لتتبّع أثر الأشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيروس.