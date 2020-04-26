التحقيق اليوم مع قطونيل.. وقف العرض عقوبة متوقعة للإعلان

يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم فى المخالفات التى جأت بإعلان قطونيل الذى يعرض خلال شهر رمضان .





وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة لشكاوى بالمجلس، ستعقد اجتماعًا لها اليوم للتحقيق فيما تم رصده من مخالفات بإعلان شركة قطونيل الرمضاني والذي يُبث على القنوات الفضائية





وأضاف الصالحي فى تصريحات له أن اللجنة ستحقق في المخالفات وسيعرض كل عضو باللجنة رأيه فيها، على أن تصدر اللجنة توصيتها بشأن التحقيقات إذا ثبت وجود مخالفات تستوجب العقوبة.





وشدد الصالحى على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد على حرصه على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشة تضر بالمجتمع .





وحول العقوبات المتوقعة فى حال ثبوت المخالفات بالاعلان قال مصدر مسؤول ل "صدى البلد" فور الانتهاء من التحقيقات من خلال اللجان المختصة بالمجلس الاعلى سيتم إصدار قرار مشيرا الى ان العقوبة المتوقعة وقف بث الإعلان على كافة القنوات لحين الانتهاء من حذف المشاهد المخالفة.