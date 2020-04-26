رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية تحمل رقم 211‪1 سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، متجهة إلى مدينة فرانكفورت لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تعود الرحلة الاستثنائية إلى مدينة مرسي علم، في تمام السادسة مساء، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".



