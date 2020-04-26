احتجاز 5 حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الراجحى الجامعي في أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بلوغ عدد الإصابات بفيروس الكورونا المستجد والمحتجزة للعلاج بمستشفى الراجحى الجامعى إلى 5 حالات إيجابية.





جاء ذلك بعد استقبال المستشفى أمس السبت لحالتين جديدتين أحدهما طبيبة مقيمة بقسم الباطنة تبلغ من العمر 27 عام والأخرى مريضة كانت محتجزة للعلاج بالمستشفى الرئيسي من مرض مناعي، وتم انتقال العدوى لها عن طريق والدتها المرافقة لها.









وشدد رئيس جامعة أسيوط على إصداره توجيهات عاجلة فى تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعة بصفة عامة وفى الأقسام التى ظهرت بها حالات إصابة بصفة خاصة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وتابع، أن الإجراءات تشمل إجراء عزل طبي لجميع المخالطين بالحالتين فى المستشفى والتنسيق مع الجهات المختصة بمديرية الصحة لاتخاذ خطوات التتبع وإجراء الفحوصات والمسوحات الطبية للحالات المخالطة.





وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه بتلك الحالتين تصل الحالات المحتجزة بالراجحى الجامعى بعد تشغيلها كمستشفى للعزل إلى خمسة حالات، حيث سبق للمستشفى استقبال ممرضة بأحد عنايات مستشفى الجامعة وطفلها الذى يبلغ من العمر عامين إلى جانب قيادة أمنية سابقة مصابة بكوفيد 19.



