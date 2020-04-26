منذ بداية الحصاد.. توريد 13 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، الأحد، أن صوامع المدينة قد استقبلت حتى الآن 13 ألفا و696 طنا، قمح، وذلك بالتزامن مع اليوم الحادي عشر من موسم توريد القمح، والذي بدأ في 15 من الشهر الجاري.



وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد تسلمت القمح بعد فحصه والتأكد من صلاحيته طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



وأشار إلى أن المديرية قد استعدت لموسم توريد القمح لعام 2020، بإعداد الصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.



وتضم الإسكندرية 4 صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن.



