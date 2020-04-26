سأدعمه حتى الموت.. مارادونا: رونالدينيو ليس مجرما

دافع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق، بعد سجنه مؤخرا، بسبب محاولته دخوله بدولة باراجواي بجواز سفر مزور.
وقال مارادونا في تصريحات، أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما حدث مع رونالدينيو أحزنني للغاية، هو ليس مجرما".
وأضاف: " رونالدينيو ذهب إلى باراجواي من أجل العمل فقط، خطأه الوحيد أنه شخص محبوب، سأظل أدعمه حتى الموت".
وأفرجت سلطات دولة باراجواي عن رونالدينيو مطلع الشهر الحالي مع وضعه تحت الاقامة الجبرية بأحد فنادق العاصمة، بعد دفعه غرامة 1.6 مليون دولار.