سأدعمه حتى الموت.. مارادونا: رونالدينيو ليس مجرما





وقال مارادونا في تصريحات، أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما حدث مع رونالدينيو أحزنني للغاية، هو ليس مجرما".





وأضاف: " رونالدينيو ذهب إلى باراجواي من أجل العمل فقط، خطأه الوحيد أنه شخص محبوب، سأظل أدعمه حتى الموت".





وأفرجت سلطات دولة باراجواي عن رونالدينيو مطلع الشهر الحالي مع وضعه تحت الاقامة الجبرية بأحد فنادق العاصمة، بعد دفعه غرامة 1.6 مليون دولار.





ويعد رونالدينيو ، أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر تاريخها، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كوبا أمريكا 1999، وكأس العالم 2002 وكأس القارات 2005 مع منتخب البرازيل بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وتحقيق العديد من الإنجازات الفردية أهمها أفضل لاعب في العالم مرتين 2004 و2005، والكرة الذهبية موسم 2005، وأفضل لاعب في أوروبا موسم 2006.

دافع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق، بعد سجنه مؤخرا، بسبب محاولته دخوله بدولة باراجواي بجواز سفر مزور.