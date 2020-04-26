بسبب برشلونة.. الدوري الإسباني يواجه شبح الإلغاء





وكانت تقارير إسبانية،أفادت بأن إدارة برشلونة ترفض اسكتمال مسابقة الدوري الإسباني، في ظل تفشي فيروس كورونا، خوفا على اللاعبين وكافة عناصر الفريق.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الدوري الإسباني بات يواجه شبح الإلغاء بعد تضامن العديد من الأندية مع مع برشلونة، بشأن رفض استكمال مسابقة الدوري، في ظل الأوضاع الحالية.





وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لا يريد الدخول في مشاكل مع رابطة الليجا، ولكنه يشترط عدم استئناف مسابقة الدوري الإسباني، قبل السيطرة على فيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري الإسباني أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يواجه الدوري الإسباني شبح الإلغاء، بعد رفض نادي برشلونة مقترح استئناف مجددا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".