ينافس شاومي و ون بلس.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف HTC الجديد Desire 20 Pro

تسعى شركة HTC ، لاستعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، بعد أن خسرت خلال السنوات السبعة الأخيرة جزء كبير من حصتها السوقية لصالح شركات منافسة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة التايوانية تعمل على تطوير إصدار جديد يسمي HTC Desire 20 Pro.





ووفقا لما ذكره موقع "gizchina" التقني، أظهرت أحدث التسريبات حول جهاز HTC المرتقب، من خلال حساب على موقع تويتر يسمي LlabTooFeR [email protected] ، أن الهاتف الجديد يأتي برمز Bayamo، كما ينطلق للأسواق تحت اسم HTC Desire 20 Pro.









وحسبما ورد في التسريبات حول تفاصيل تصميم هاتف HTC Desire 20 Pro فإنه يحاكي هاتف شاومي Mi 10 في تصميم الكاميرا الخلفية، والتي تأتي في الجانب الأيسر العلوي من الجهة الخلفية.





ويتشابه تصميم الجهة الأمامية من هاتف HTC Desire 20 Pro، مع تصميم الجهة الأمامية لهاتف ون بلس OnePlus 8، لذا يشبه هاتف HTC القادم معظم التصاميم الرئيسية لأبرز هواتف 2020 المنافسة.





كما تم رصد هاتف Desire 20 Pro، في تسريبات سابقة من GeekBench بمواصفات تؤكد أن هذا الإصدار من الفئة المتوسطة، حيث سيعمل بشريحة معالج Snapdragon 665.





وسيأتي هاتف Desire 20 Pro، بذاكرة عشوائية رام 6 جيجابايت، مع نظام تشغيل Android 10، كما يضم إصدار HTC مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن تعلن HTC عن هاتف HTC Desire 20 قريبا.