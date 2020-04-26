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اقتصاد

مواعيد عمل البنوك فى رمضان.. تعرف عليها

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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محمد يحيي

تستمر البنوك العاملة في السوق المحلية، في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور، بجميع فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.


وفتحت البنوك العاملة في السوق المحلية، أبوابها أمام الجمهور بداية من الأحد اليوم  26 أبريل - 3 رمضان- في تمام التاسعة والنصف صباحا. 


ولم تتغير مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان الكريم، فهى مستمرة كما هى من الساعة 9:30 صباحا إلى 1:30 ظهرًا، بالنسبة للجمهور، ومن التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بالنسبة لموظفين البنوك.


يأتي ذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، الذي اتخذه في شهر مارس الماضي، بتعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي لتصبح كما يلي: 


بالنسبة للموظفين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساء.


وبالنسبة للجمهور، من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 بعد الظهر.


وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا.

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