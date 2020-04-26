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رياضة

3 تعديلات جوهرية.. اتحاد الكرة يجهز سيناريو بنود لائحة النظام الأساسي

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:30 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
ينتظر الوسط الرياضي، قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لـ اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة على أن تشهد تحديد موعد لإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة.


وتعقد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني العديد من الجلسات مع ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية من أجل تلقي المقترحات الخاصة بإجراء تعديلات فى لائحة النظام الأساسي بعدما أعلنت مؤخرًا مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو القادم لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


وترغب اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى اسدال الستار على إدراج بند الثماني سنوات الخاص ببنود الترشح فى انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم وذلك عبر إجراء  تعديلات البنود فى لائحة النظام الأساسي التى سوف يأتي على رأسها إقرار بند الثماني سنوات على أن يتماشى مع نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويكون مدى الحياة .


ومن المقرر أن تطرح الجبلاية على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة أمام ممثلي الأندية إجراء تعديل خاص بتشكيل مناطق كرة القدم في ربوع محافظات الجمهورية على أن يشمل التعديل فى بند تشكيل المناطق الغرض منه القضاء على مراكز القوى في تلك المناطق التي تسيطر على المسابقات التابعة إليها وذلك عقب إقالة مجلس إدارة منطقة السويس مؤخرا لوجود مخالفات  مالية وإدارية.


ومن المقرر أن يشمل بند تعديل تشكيل المناطق سوف يتضمن تشكيل لجنة من خمسة أفراد تضم مدير تنفيذي ومدير مالى ومدير شئون اللاعبين ومدير للحكام وآخر خاص بشؤون المسابقات.


كما سوف تتضمن التعديلات على بنود لائحة النظام الأساسى الجديدة للجبلاية المقرر أن يتم طرحها على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة تشكيل روابط الأندية على أن يجري اختيارهم بالانتخاب تمهيدا لتفعيل دورها بدءا من الموسم القادم على غرار ما يجرى فى الدوريات الأوروبية.


ويشمل تشكيل روابط الأندية بمختلف مسمياتها رابطة أندية الدورى الممتاز ورابطة للقسم الثانى وأخرى للقسم الثالث على تنتخب من أندية كل درجة وهى المسئولة عن إدارة المسابقات وتوزيع الحقوق والأمور المادية على كافة الأندية بمختلف الدرجات.
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