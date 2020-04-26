3 تعديلات جوهرية.. اتحاد الكرة يجهز سيناريو بنود لائحة النظام الأساسي

ومن المقرر أن تطرح الجبلاية على هامش فعاليات

العادية القادمة أمام ممثلي الأندية إجراء تعديل خاص بتشكيل مناطق كرة القدم في ربوع محافظات الجمهورية على أن يشمل

التعديل فى بند تشكيل المناطق الغرض منه القضاء على مراكز القوى في تلك المناطق التي تسيطر على المسابقات التابعة إليها وذلك عقب إقالة مجلس إدارة منطقة السويس مؤخرا لوجود مخالفات

مالية وإدارية.