AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبدالمجيد يشكر «الإنتاج الحربي»، ويعلن توافر كمامات «N95» وكحول ب«الصحفيين».. غدًا

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:58 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن توفير متطلبات الصحفيين، بمختلف المؤسسات، من الكمامات، والمطهرات، من مصانع وزارة الانتاج الحربي.

وقال عبدالمجيد: "تسلمت  لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، كمامات N95، وسيبدأ التسليم إن شاء الله، غدًا الاثنين، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها".

وتوجه عبد المجيد، بالشكر للواء  الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وقال عبدالمجيد إنه بتسلم الكمامات، يصبح  المتاح  المنتجات التالية:

١- كمامة N95 بدون طبه ١٥ جنيهًا فقط.
٢- كمامة N95 بطبه  ٢٠ جنيهًا فقط.
٣- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم ٣٢.
٤- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.
٥- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد،أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية،  تتيح تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، غدًا الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

واستطرد، أنه جارٍ العمل على توفير المزيد من متطلبات الزملاء، ومنها القمامة القطنية.

يذكر أن المنتجات تم إتاحتها للزملاء الحاجزين، وكمية إضافية لتغطية الطلبات الجديدة، وقامت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بتسليم الكحول لعدد من الزملاء اليوم الأحد بمقر النقابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالمجيد: لجنة الرعاية الصحية تعمل على مدار الساعة لخدمة الصحفيين

«الصحفيين» تتخذ عدة إجراءات لخدمة أعضائها في زمن «الكورونا»

«الرعاية الاجتماعية والصحية» للصحفيين: #اطمئن_احنا_جنبك_لا_تقلق

لجنة الرعاية الصحية بالصحفيين تتابع أعضاءها وتتلقى بلاغات الاشتباه فى أعراض كورونا

لجنة الرعاية الاجتماعية توفر مواد مطهرة ومعقمة بـ "الصحفيين" لمواجهة كورونا

الصحفيين: توفير كحول إيثيلي وكمامات N94 بالنقابة من «الإنتاج الحربي»

ترشيحاتنا

ليه تقبلوا بالمهانة.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على ضيوف رامز جلال

محمد هنيدي يسخر من مسلسل النهاية.. وعمرو عبد الجليل يرد بقوة

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لمن يؤدون صلاة التراويح في حظر التجوال

البرنس طلع حرامى.. الجمهور يتهم محمد رمضان بالسرقة من تامر حسني.. تفاصيل

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

ثاني كارثة بعد حادث بورسعيد.. ذا صن: محمد صلاح سيدمر حال إلغاء الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أهم المشروبات لمرضى الضغط والسكر فى رمضان.. وأبرز الطرق لإنقاص الوزن

عزومتك من سوريا.. فتة المكدوس وسلطة الباذنجان والحلو هريسة نبكية

هنخس في رمضان .. تناول هذا المشروب بعد الطعام مباشرة