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فن

ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب سؤال عن أحمد العوضي

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام صورة لأحد المتابعين يسألها عن أحمد العوضي.

وقال في سؤالها: هي ياسمين عبد العزيز عارفه اللى بيعمله العوضي في الاختيار؟

ويشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل الاختيار مع الفنان أمير كرارة والفنانة دينا فؤاد.

ويدور العمل حول حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أما ياسمين عبد العزيز فتشارك بمسلسل نحب تاني ليه؟، وقد نالت تعاطف المُتابعين، وتلقت الإشادات على أدائها كزوجة مُخلصة تتعرض للطلاق دون أسباب سوى فشل زوجها في استكمال الزواج للشعور بالرتابة.

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج والأسرة، فوالدة «عبدالعزيز» وجِدتها، يكرهان الرجال ويحرضانها على التفرغ لرعايتهما، وتجاهل فكرة الزواج مرة ثانية بعد طلاقها، من الفنان شريف منير، وباقي أبطال العمل؛ كريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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