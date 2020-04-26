ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب سؤال عن أحمد العوضي

أما ياسمين عبد العزيز فتشارك بمسلسل نحب تاني ليه؟، وقد نالت تعاطف المُتابعين، وتلقت الإشادات على أدائها كزوجة مُخلصة تتعرض للطلاق دون أسباب سوى فشل زوجها في استكمال الزواج للشعور بالرتابة.

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج والأسرة، فوالدة «عبدالعزيز» وجِدتها، يكرهان الرجال ويحرضانها على التفرغ لرعايتهما، وتجاهل فكرة الزواج مرة ثانية بعد طلاقها، من الفنان شريف منير، وباقي أبطال العمل؛ كريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.