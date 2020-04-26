أحسن ممثل في العالم.. ملك أحمد زاهر تشيد بوالدها في مسلسل البرنس.. شاهد

أشادت الفنانة ملك أحمد زاهر بدور والدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل البرنس الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليه قائلة "مبروووك يا أحسن ممثل في العالم بحبك يا زيزو #فتحي_البرنس #أحمد_زاهر".

يذكر أن أحمد زاهر يشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانيه بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

