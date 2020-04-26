مصرع طالب بطلقات نارية في اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

لقي طالب مصرعه بطلقات نارية في اشتباك بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع محمد عبدالستار عبدالحميد ١٨ عاما.

تبين أن خلافات بين عائلتين بقرية الكرنك، استخدم خلالها الطرفين، الأسلحة النارية، ما أدي إلي مصرع المجني عليه.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة، والسلاح المستخدم في الواقعة.

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