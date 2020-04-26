أوقاف الوادي الجديد: متابعة دورية للتأكد من غلق كافة المساجد

واصلت غرف عمليات الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، متابعتها الدورية لتنفيذ قرارات وزارة الأوقاف بشأن إغلاق المساجد وعدم إقامة أي شعائر بها، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط، بالصيغة التي أرشدت إليه النصوص الشرعية عند حلول النوازل.

وقال رمضان يوسف، مدير عام الدعوة، ووكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن مساجد المحافظة ملتزمة بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والذي ينص على غلق المساجد حافظًا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مكونة من أعضاء التفتيش بالمديرية برئاسته للمرور على المساجد ومتابعة تنفيذ قرار الغلق.

أضاف رمضان، أنه جرى توجيه التعليمات لمديري الإدارات الفرعية، خلال اجتماع الإدارة لبحث أوضاع المساجد في هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة بشهر رمضان المعظم.

أشار رمضان، إلى، أن البيان الصادر عن المديرية، خلال الاجتماع أسفر عن 7 تعليمات وهم التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد في مناطقهم بالتنسيق مع مفتشي الإدارات كل في منطقته، والتأكيد على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد عن خمسة.

ولفت رمضان، إلى التأكيد على عدم تمكين أي أحد فردًا كان أو جماعة من إقامة أي نشاط في أي مسجد تحت أي مسمى، وعدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة الا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في الأوقاف.

وتابع مدير الدعوة بالمحافظة، عدم فتح المساجد لأداء شيء من الشعائر الجماعات والجمع وصلاة التراويح حتى تمر هذه الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التي قررتها الوزارة.

وأوضح مدير الدعوة، أنه منذ تنفيذ قرار غلق المساجد لم يتم رصد أي مخالفات أو فتح لها في جميع مدن المحافظة، لافتًا إلى أن لجان التفتيش تتابع عملها يوميًا في المرور على المساجد والزوايا.

وأضاف أنه في حال رصد مخالفات أو فتح المساجد يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن المسجد، مؤكدًا أن قرار غلق المساجد لا مجال للتهاون في تنفيذه، وأن صحة وسلامة المصلين مقدمة عن أي شيء آخر إعمالًا بقول الله تعالي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

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