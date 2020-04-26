AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف الوادي الجديد: متابعة دورية للتأكد من غلق كافة المساجد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:04 م
رمضان يوسف، مدير
رمضان يوسف، مدير عام الدعوة
Advertisements
منصور ابوالعلمين

واصلت غرف عمليات الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، متابعتها الدورية  لتنفيذ قرارات وزارة الأوقاف بشأن إغلاق المساجد وعدم إقامة أي شعائر بها، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط، بالصيغة التي أرشدت إليه النصوص الشرعية عند حلول النوازل.

وقال رمضان يوسف، مدير عام الدعوة، ووكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن مساجد المحافظة ملتزمة بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والذي ينص على غلق المساجد حافظًا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مكونة من أعضاء التفتيش بالمديرية برئاسته للمرور على المساجد ومتابعة تنفيذ قرار الغلق.

أضاف رمضان، أنه جرى توجيه التعليمات لمديري الإدارات الفرعية، خلال اجتماع الإدارة لبحث أوضاع المساجد في هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة بشهر رمضان المعظم.

أشار رمضان، إلى، أن البيان الصادر عن المديرية، خلال الاجتماع أسفر عن 7 تعليمات وهم التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد في مناطقهم بالتنسيق مع مفتشي الإدارات كل في منطقته، والتأكيد على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد عن خمسة.

ولفت رمضان، إلى التأكيد على عدم تمكين أي أحد فردًا كان أو جماعة من إقامة أي نشاط في أي مسجد تحت أي مسمى، وعدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة الا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في الأوقاف.

وتابع مدير الدعوة بالمحافظة، عدم فتح المساجد لأداء شيء من الشعائر الجماعات والجمع وصلاة التراويح حتى تمر هذه الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التي قررتها الوزارة.

وأوضح مدير الدعوة، أنه منذ تنفيذ قرار غلق المساجد لم يتم رصد أي مخالفات أو فتح لها في جميع مدن المحافظة، لافتًا إلى أن لجان التفتيش تتابع عملها يوميًا في المرور على المساجد والزوايا.

وأضاف  أنه في حال رصد مخالفات أو فتح المساجد يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن المسجد، مؤكدًا أن قرار غلق المساجد لا مجال للتهاون في تنفيذه، وأن صحة وسلامة المصلين مقدمة عن أي شيء آخر إعمالًا بقول الله تعالي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: قرار غلق المساجد يتفق مع مقصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على صحة الإنسان

فصل إمام بالمنيا خالف تعليمات الأوقاف بغلق المساجد

أوقاف المنيا: إعادة توزيع العمال وإجراءات صارمة ضد المخالفين لقرارات الصلاة بالمساجد

ننشر خطة "أوقاف الإسكندرية" للسيطرة على المساجد في شهر رمضان

أوقاف الإسكندرية: 7 إجراءات للسيطرة على المساجد في رمضان

أوقاف الإسكندرية: لن نفتح المساجد قبل انتهاء أزمة كورونا

ترشيحاتنا

قبلة واحدة قد تبطل صومك.. الإفتاء تحذر الأزواج من 8 أفعال خلال نهار رمضان

وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

الكلام على إيه النهاردة.. عودة الدوري ومرتضى يقاطع قناة الزمالك والأهلي يتمسك برمضان صبحي

الإعلامية رؤى الصبان تكشف عن حقيقة إصابة والدتها بـ كورونا.. التفاصيل

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

تعرف على أكثر 5 سيارات تعرضا للسرقة في أمريكا .. صور