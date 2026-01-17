بيزا يوقف سلسلة انتصارات أتالانتا ويتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

في منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي "سيري آ"، واصل فريق بيزا المفاجآت بإيقاف سلسلة الانتصارات الثلاثة المتتالية لضيفه أتالانتا، بعدما انتزع تعادلاً ثمينًا بنتيجة 1-1، مساء الجمعة.

افتتح أتالانتا التسجيل في الدقيقة 83 عن طريق نيكولا كرستوفيتش، قبل أن يرد بيزا سريعًا ويعدل النتيجة في الدقيقة 87 عبر رافيو دوروسينمي، ليحصد نقطة غالية للفريق المهدد بالهبوط.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري لأول مرة بقميص أتالانتا بعد انتقاله قادمًا من أتلتيكو مدريد، حيث دخل كبديل في الدقيقة 55، إلا أنه لم يتمكن من ترك أثر ملموس على المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 32 نقطة محتفظًا بالمركز السابع، بينما تقدم بيزا من المركز الأخير إلى 14 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.