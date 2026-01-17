قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بيزا يوقف سلسلة انتصارات أتالانتا ويتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

حمزة شعيب

في منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي "سيري آ"، واصل فريق بيزا المفاجآت بإيقاف سلسلة الانتصارات الثلاثة المتتالية لضيفه أتالانتا، بعدما انتزع تعادلاً ثمينًا بنتيجة 1-1، مساء الجمعة.

افتتح أتالانتا التسجيل في الدقيقة 83 عن طريق نيكولا كرستوفيتش، قبل أن يرد بيزا سريعًا ويعدل النتيجة في الدقيقة 87 عبر رافيو دوروسينمي، ليحصد نقطة غالية للفريق المهدد بالهبوط.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري لأول مرة بقميص أتالانتا بعد انتقاله قادمًا من أتلتيكو مدريد، حيث دخل كبديل في الدقيقة 55، إلا أنه لم يتمكن من ترك أثر ملموس على المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 32 نقطة محتفظًا بالمركز السابع، بينما تقدم بيزا من المركز الأخير إلى 14 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

بيزا أتالانتا الدوري الإيطالي

سوريا .. قوات قسد تنسحب من غرب الفرات ابتداءً من صباح السبت

ميلانيا ترامب

رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

الناتو

رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

بالصور

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد