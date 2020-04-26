مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح المقاهي والكافيهات.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن فتح المقاهي وما يتناول بها مثل "الشيشة" وغيرها أمر لا يجب أن نتحدث عنه الآن؛ خاصة أن هذا النوع يعد ناقلا للفيروسات وليس كورونا فقط، مؤكدا "يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة، لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة".





وأضاف المستشار نادر سعد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"عبر القناة الأولى المصرية، أن كل الأمور مازالت معلقة ولا حديث عن فتحها إلا بعد دراسة كافة الجوانب الاحترازية والطبية التى تضمن عدم حدوث أى شيء سلبى، موضحا "مثل صالات الألعاب والسينما والمسرح".





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أى كلام عن فتح السياحة خلال الفترة الراهنة نقصد به السياحة الداخلية وليس الخارجية.





وتابع أن إجراءات فتح المنشآت ستكون في المطارات المحلية وفتح الفنادق للمصريين خاصة أننا مقبلون على إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على أن رئيس الوزراء قصد السياحة الداخلية.



