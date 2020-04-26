مجدي عبد الغني: اللجنة الخماسية لا تمتلك الخبرات.. فيديو

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية لا تمتلك الخبرات الكافية لإدارة ملفات الكرة.









وقال عبد الغني، فى تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten" "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تفتقد الخبرات، تنفذ أوامر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب أنها تصطدم مع الأندية".

وأضاف "انتخابات اتحاد الكرة أصبحت أصعب بعد تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية وستكون مشتعلة للغاية.



