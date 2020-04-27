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رياضة

بسبب أكرم توفيق.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ فايلر.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:31 ص
فايلر
فايلر
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عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى الجونة، لا يصلح أن يلعب فى مركز الظهير الأيمن.


وقال "عبدالغني"، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "أكرم توفيق يجيد فقط فى وسط الملعب المدافع وليس الظهير الأيمن، ومن وجهة نظري أري أن محمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي فى الفترة المقبلة".
 

وأضاف "السويسري رينيه فايلر قادر على إخراج إمكانيات اللاعبين من خلال التدريبات وهذا ظهر مع العديد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية.


ويحتاج الأهلي إلى دعم في صفوفه، ويحاول هذه الفترة الاستعانة بـ لاعبيه المعارين للعديد من الأندية المصرية. 


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم. 
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