بعد الرد المفاجئ من الصحة العالمية.. هل ينتهي فيروس كورونا من مصر في مايو؟.. أستاذ مناعة يجيب

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة العامة والمناعة، إن معلومات منظمة الصحة العالمية بشأن انتهاء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مبنية على مجموعة كبيرة من الأبحاث، وبعضها أفاد بأن معدل الانتشار يتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة ويقل.





وأضاف "أشرف"، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، مساء أمس الأحد، أن الوقاية هي الدواء الفعال الوحيد وليس هناك دواء كيميائي يقتل الفيروس المستجد، موجها نصية للمواطنين بالالتزام قدر الإمكان بتعليمات وزارة الصحة في شأن فيروس كورونا.





وفي السياق نفسه، أشار أستاذ الباطنة العامة والمناعة، إلى أن معدل الانتشار في مصر ثابت ويتراوح بين أرقام خفيفة وهذا الأمر في حد ذاته انجاز، متابعا أن الأرقام الحالية بالمؤشرات الحالية تعي نجاح للمنظومة الصحية في مصر حتى اللحظة.

وأكد أن سبب هذا الأمر يرجع للإجراءات التي اتخذتها الدولة مبكرًا، وأيضا استجابة المواطنين إلى حد ما بتعليمات وزارة الصحة في أزمة فيروس كورونا المستجد.



