هل أوصى الشهيد المنسي بعدم تغسيله ودفنه بلبس الصاعقة؟.. أرملته تكشف تفاصيل مهمة.. فيديو

كشف منار سليم أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، حقيقة ما يشاع عن وصية الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، بعدم تغسيله ودفنه بلبس الصاعقة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أنه "طبعًا طبعًا كان موصي كل الناس أن يدفن بالبس الصاعقة، وخصوصا لما تيجي سيرة الشهادة كان بيوصي بكدا".

وتابعت أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي: "زوجي الشهيد كان محضر الأفرول العسكري، وشايلة علشان يدفن به، إضافة للأفرول اللي كان لابسة واستشهد به".

وأكدت أن المسلسل يرصد أحداث حقيقة تماما ووثق الكثير عن الإرهابي هشام عشماوي، مستدركة : "المسلسل وضح اللي اختار الشر راح لمكان محدش يتمنى يكون فيه".

وفي السياق نفسه أشارت زوجة منسي، أن الشهيد المنسي تمنى الشهادة يوم استشهاد المجندين في حادث رفح الأول، مؤكدا أنه كان متأثرا بشدة من شدة الموقف وقتها.