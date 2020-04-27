حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

حلت على سيدة مصابة بفيروس كورونا مشكلة أخرى، فباتت تعاني من ألالام جسدية ونفسية، فأثناء عزلها بإحدى المدارس لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تعرضت السيدة الهندية لواقعة اعتداء جنسي جماعي.





كانت السيدة الهندية تشعر بأعراض فيروس كورونا حتى تم ثبت إيجابية إصابتها بـ كوفيد 19، حينها اتجهت إلى مركز الشرطة لطلب ماوى لها تعزل فيه نفسها، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".





وفرت الشرطة للسيدة الأربعينة ماوى بإحدى المدارس بولاية راجاستان، بسبب عدم وجود مركز عزل، وتم عزلها هناك بمفردها لمدة ليلة واحدة، ولكن هاجمها 3 أشخاص واعتدوا عليها اعتداء موحش.





وقال بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان، أنه "تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة وإيداعهم في السجن".







